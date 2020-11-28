Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

28.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:37
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve terörden arananlar listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın da aralarında bulunduğu 4 teröristin üzerinde ve sığınaklarında ele geçirilen örgütsel dokümanlar ile dijital malzemelerin incelenmesi sonucu yakalanan bir zanlının ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır, Bingöl, Mersin, Sakarya ve İstanbul'da 15 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Y, M.K, H.T, İ.H.E, S.T, E.Y, M.Ç, N.Ş. ve R.E. yakalandı, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 laptop, 2 tablet, hard disk, 2 flaş disk ve 9 cep telefonu ele geçirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Asgari ücret ne kadar olmalı? Meclis'teki partilerden ilk öneri HDP'den geldi
Asgari ücret ne kadar olmalı? Meclis'teki partilerden ilk öneri HDP'den geldi

Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

İlgili Haberler

Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı
Muğla merkezli tefecilik çetesine operasyon: 9 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber: İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonu: 54 gözaltı
Son dakika haber: İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Ankesör' operasyonu: 54 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı
Magazin Enes Batur Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Mbaye Diagne Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü İran Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 15:40:32. #1.15#
title