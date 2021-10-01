DİYARBAKIR MERKEZLİ 5 İLDE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI - Haberler
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DİYARBAKIR MERKEZLİ 5 İLDE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 5 ilde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ile patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu devam ediyor.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 5 İLDE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

DİYARBAKIR MERKEZLİ 5 İLDE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

DİYARBAKIR MERKEZLİ 5 İLDE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

DİYARBAKIR MERKEZLİ 5 İLDE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

 Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...
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Haber: DİYARBAKIR MERKEZLİ 5 İLDE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI - Haberler
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