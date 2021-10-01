Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
DİYARBAKIR merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 5 ilde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ile patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu devam ediyor.
MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.
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Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok...