Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı
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Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

20.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:51

Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'nin yetersiz kalması üzerine şehir merkezlerine kırsaldan gönderilen silahlı örgüt mensupları, şehir merkezlerinde bulunan ÖS-YDG-H mensupları ve yerel birlik olarak adlandırılan silahlı örgüt mensubu-işbirlikçi yapılanmalarını tek bir çatı altında toplayarak sözde Halkla İlişkiler Komutanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek YPS adı altında eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli İl Emniyet Müdürlükleri ile koordineli olarak 19 Haziran'da gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

(Muhammet Romedi Yılmaz - Yakup Ermiş/İHA)

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: İHA

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