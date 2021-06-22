Diyarbakır merkezli 5 ilde "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye devam ediliyor.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da bu sabah başlatılan "narkoterör finans" operasyonu, 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak sürüyor.

Operasyona, jandarma özel harekat, komando ve narkotik unsurlarından oluşan 1200 personelin yer aldığı 62 tim katıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan operasyon özelliği taşıyor.

Operasyon devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı