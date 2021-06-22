Diyarbakır merkezli 5 ilde "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır merkezli 5 ilde "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye devam ediliyor.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da bu sabah başlatılan "narkoterör finans" operasyonu, 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak sürüyor.

Operasyona, jandarma özel harekat, komando ve narkotik unsurlarından oluşan 1200 personelin yer aldığı 62 tim katıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan operasyon özelliği taşıyor.

Operasyon devam ediyor.

Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin vefat etti
Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin vefat etti
'Kuryeyi zorla alıkoyma' davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
"Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Vladimir Putin
Magazin Selçuk Tekay Acun Ilıcalı Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Merih Demiral Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır merkezli 5 ilde "narkoterör finans" operasyonu başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:41:42. #1.16#

title