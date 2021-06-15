Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır merkezli 4 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı olan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli Bursa, Muğla ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin araması devam ederken zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, şarjör, çok sayıda dijital materyal ve toplatılma kararı bulunan kitaplar ele geçirildi.

Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı