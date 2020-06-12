Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama
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Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama

Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 tutuklama
12.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:38

Diyarbakır merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "zindan yapılanması" olarak nitelendirdiği ve düzenlenen açlık grevleri, ölüm orucu, intihar ve terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının cezaevindeki tutuklu, hükümlü örgüt mensuplarına verdikleri talimatların deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'ın da bulunduğu iki ilde 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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