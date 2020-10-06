Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu
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Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu

06.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:49

- Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu Kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan 51 şüpheli adliyeye çıkarıldı Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan ve aralarında 14 kamu personelinin de bulundu 77...

- Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan 51 şüpheli adliyeye çıkarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan ve aralarında 14 kamu personelinin de bulundu 77 kişiden 51'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan ve aralarında 14 kamu personelinin de bulundu 77 kişiden 51'i yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesine getirildi.

26 şahıs aranıyor

Diyarbakır merkezli Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da 3 Ekim 2020 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 51 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 234 adet hayvan pasaportu, 2 bin 210 adet orijinal hiç takılmamış hayvan küpesi, 2 bin 936 adet takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 adet hayvan küpesi sökmeye yarar pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan sevklerine yarar belgeler, çek ve senet, 6 adet ajanda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira para bulunarak el konulmuştu. 26 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenilirken, adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu
Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu
Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu
Diyarbakır merkezli 11 ildeki dolandırıcılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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