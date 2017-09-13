Diyarbakır Merkez Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesinde Patlama 2

Diyarbakır Merkez Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesinde Patlama 2

Diyarbakır merkez Sur ilçesi İskenderpaşa mahallesinde patlama 2(Tür: Yurt)

Diyarbakır merkez Sur ilçesi İskenderpaşa mahallesinde patlama 2

(Tür: Yurt)