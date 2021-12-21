Diyarbakır Menşeli Ürünler İçin Yol Haritası Hazırlıklarına Start Verildi

DİYARBAKIR (Habermetre) - Bu kapsamda 3 gün boyunca Boğazkere Üzümü, Diyarbakır Örgü Peyniri, Karacadağ Pirinci ve Diyarbakır Kırmızı Mercimeği ile ilgili Stratejik Geliştirme Vizyon Buluşması toplantıları gerçekleştirildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantılara üreticiler, sanayiciler, tedarikçiler, satıcıların yanı sıra Ajansımız uzmanları ile DTSO yetkilileri katıldı. Vizyon buluşmalarında her bir ürünün üretiminde yaşanan sorunlar, mevcut pazardaki konumu ile yeni pazar arayışları gibi konular ele alındı.

Ocak 2022'de devam edecek vizyon buluşmalarının ikinci bölümünde ise Lice Domatesi, Çermik Biberi, Burma Kadayıf ve Diyarbakır Karpuzu ele alınacak. Çalışmalar çerçevesinde her bir ürünün üretimi, işlenmesi ve pazara sunumu konuları analiz edilerek, katma değerli ürün üretimi için stratejik planlar hazırlanacak.

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