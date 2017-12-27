Diyarbakır Masterlerde Final Heyecanı

Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen Masterler Ligi'nde finalistler belli oldu.



12 takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaştığı ligde ilk 4 arasında yer alan Diyarbakır Masterler, Sanayi Masterler, Mardin Masterler ve Tarım Masterler takımları Play-Off'a kaldı. Play-Off yarı finalinde Diyarbakır Masterler-Mardin Masterler ve Sanayi Masterler-Tarım Masterler eşleşmelerinin heyecanı yaşandı. Diyarbakır Masterler, Mardin Masterler'i Veysi Akar (2) ve Bilal'ın golleriyle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Sanayi Masterler ise Tarım Masterler'i Oktay ve Orhan'ın golleriyle 2-0 yenerek finale yükselen diğer takım oldu. Diyarbakır Masterler-Sanayi Masterler final maçının 10 gün içinde oynanması ve şampiyonun belli olması bekleniyor. - DİYARBAKIR