Diyarbakır Masterlerde Final Heyecanı

Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Masterler Ligi’nde finalistler belli oldu.

Diyarbakır Masterlerde Final Heyecanı

Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen Masterler Ligi'nde finalistler belli oldu.

12 takımın tek devreli lig usulüne göre karşılaştığı ligde ilk 4 arasında yer alan Diyarbakır Masterler, Sanayi Masterler, Mardin Masterler ve Tarım Masterler takımları Play-Off'a kaldı. Play-Off yarı finalinde Diyarbakır Masterler-Mardin Masterler ve Sanayi Masterler-Tarım Masterler eşleşmelerinin heyecanı yaşandı. Diyarbakır Masterler, Mardin Masterler'i Veysi Akar (2) ve Bilal'ın golleriyle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Sanayi Masterler ise Tarım Masterler'i Oktay ve Orhan'ın golleriyle 2-0 yenerek finale yükselen diğer takım oldu. Diyarbakır Masterler-Sanayi Masterler final maçının 10 gün içinde oynanması ve şampiyonun belli olması bekleniyor. - DİYARBAKIR

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