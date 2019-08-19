Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
19.08.2019 15:33
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA