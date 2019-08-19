Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

19.08.2019 15:33
Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmeler - Faik Öztrak
Kaynak: AA
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