Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye önünden detaylar Polislerin binaya girmesi Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

19.08.2019 07:09
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Belediye önünden detaylar
Polislerin binaya girmesi
Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
Kaynak: AA
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