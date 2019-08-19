Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Belediye önünden detaylar Polislerin binaya girmesi Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
19.08.2019 07:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Belediye önünden detaylar
Polislerin binaya girmesi
Bina önündeki zırhlı araçlardan detay VAN - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA