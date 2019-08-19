Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması

19.08.2019 12:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin, "Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sarıbal, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart seçimlerinden önce görevden alınan bu belediyelerin kayyumlar tarafından yönetildiğini belirtti.

Kayyumların görev aldığı belediyelerin borç batağına sürüklendiğini öne süren Sarıbal, şunları kaydetti:

"Yapılan devasa borca rağmen bölgede hiçbir yatırım da yapılmadı. Kayyumların yarattığı tahribat çabuk unutuldu veya az görüldü ki millet iradesine siyasi bir darbe yapılarak, seçimlerin üzerinden 4 ay geçmeden, bu belediyeler yine kayyumlara verildi. Görevden alınan belediye başkanları ile ilgili hiçbir hukuki dayanak yoktur. Karar siyasidir, barış istemeyenlerin darbe mantığı ile yaptığı bir uygulamadır. Yapılanlar teröre hizmet edecektir. Demokrasiyi, milletin iradesini yok sayan bu anlayışı kabul etmiyoruz."

Kaynak: AA