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Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de otogarlar boşaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de otogarlar boşaldı.

28.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:52
Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de otogarlar boşaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-9) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlar sonrası Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'de otogarlar boşaldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirlerarası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.

Bu kapsamda Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüs çıkışları durduruldu. Kentteki firmalara ait otobüslerin farklı şehirlerden saat 17.00'den önce çıkması ve yolcuları kente ulaştırması için çalışma başlatıldı.

Otogardaki yoğunluk azalırken, sadece il dışından gelen yolcuların yakınlarının olduğu görüldü.

Terminale gelen trafik ekipleri, firmaları uyararak çıkışların iptal edildiğini duyurdu.

Özlem Diyarbakır Seyahat İşletme Müdürü Necmettin Geyik, yaptığı açıklamada, genelgenin ardından firma olarak gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Yolculara ulaşıp saat konusundaki değişiklikler ve iptal olan seferlerle ilgili bilgi verdiklerini belirten Geyik, dün gece saat 24.00 itibariyle seferlerini sonlandırdıklarını belirtti.

Geyik, "Merkez olarak çıkışlar iptal edildi, dönüşlerde ise müsaade edilen şekilde yolcularımızı buraya getirmeye çalışıyoruz. Koronavirüsü bir an önce atlatabilmek için hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde bir mücadele içinde olması lazım." diye konuştu.

"Bu kararın isabetli olduğunu düşünüyorum"

Öz Diyarbakır Seyahat İşletme Müdürü Yahya Akaş, dün akşam yayınlanan genelgeden önce otogardaki firmalar olarak bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Aldıkları kararlar kapsamında koronavirüs tehlikesi nedeniyle bugün itibariyle seferlerini geçici olarak askıya aldıklarını ifade eden Akaş, genelgenin aldıkları kararla aynı güne denk gelmesinin isabetli olduğunu belirtti.

Diyarbakır'dan gidecek seferlerin durdurulduğunu aktaran Akaş, ileri tarihli bilet alan yolculardan isteyenlerin biletini iptal ettiklerini, talep edenlerin de ileri tarihli şekilde güncellediklerini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 15 gün öncesinden bazı tedbirler aldıklarını ifade eden Akaş, şöyle dedi:

"Tüm araçlarımızı dezenfekte yaptık. Araçlarımızda dezenfekte, maske ve eldiven bulundurduk. 40 kişilik araçlarımızda 20 kişi yolculuk yaptı. İnsanların sosyal alanda bulunacakları en iyi yer otogardır. Vatandaşlarla sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz, o nedenle olumsuz bir etki yapacaktı. Bu kararın isabetli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi başka illerden gelen araçlarımız var. En son kalkış saat 17.00 olduğu için saatlerini 16.00'ya çektik. Saatleri erkene aldık, tüm yolcularımızı bilgilendirdik. Bugün dışarıdan gelen araçlar için son saatimiz saat 17.00'dir. Bundan sonra da sefer olmayacak."

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi Otogarı'nda da şehirler arası sefer kısıtlaması dolayısıyla yoğunluk gözlenmiyor.

Vatandaşlardan Ahmet Akbaş, alınan tedbirlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alınan tedbirler sayesinde otogar boşaldı. Çok iyi tedbirler alınıyor. İnşallah en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz, eski günlere geri döneriz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesi." dedi.

Öte yandan, Kamor Millet Bahçesi Mesire Alanı'nda piknik yapılmasına izin verilmedi, şehre giriş ve çıkışlarda trafik polisleri tarafından denetimler artırıldı.

Bingöl

Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet gösteren firmalar seferlerini geçici süreyle durdurdu. Terminalin peron ile yolcu bekleme ve bilet satış bölümlerinin boş olduğu, otobüslerin de park haline olduğu görüldü.

Öz Bingöl Firması yetkilisi Ferhat Şık, gelen telefonlara cevap vermek ve rezervasyonları iptal etmek için işletmeyi açık tuttuklarını söyledi.

Şık, "Rezervasyonları iptal ettik, seferlerimizi durdurduk. Otogarda boş oturuyoruz. Gelen yolcularımıza cevap vermek için yazıhanemizi açık tuttuk." dedi.

Şehirlerarası yolculuk yapmak zorunda kalan yolcular için otogarda heyet kurulacağını, yolculardan alınacak sağlık raporu doğrultusunda sefer düzenleneceğini anlatan Şık, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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