Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'daki operasyonlarda 525 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 725 gram toz esrar ile 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 725 gram toz esrar ile 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, uyuşturucuların bulunduğu operasyonlar, İl Jandarma komutanlıklarınca düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik