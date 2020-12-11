Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'daki operasyonlarda 525 kilogram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'daki operasyonlarda 525 kilogram esrar ele geçirildi

11.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:26
Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'daki operasyonlarda 525 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 725 gram toz esrar ile 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 725 gram toz esrar ile 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, uyuşturucuların bulunduğu operasyonlar, İl Jandarma komutanlıklarınca düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

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