Diyarbakır-Mardin Karayoluna Korucular İçin 10 Tonluk Zırhlı Güvenlik Kuleleri Konuldu

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesine terör saldırıları ve olası silahlı eylemlerini engellemek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce kent merkezlerinde kritik noktalara konulan 10 ton ağırlığındaki patlayıcı ve roketli saldırılara karşı dayanıklı zırhlı kuleler, artık karayollarında önlem alacak olan güvenlik korucuları için konulmaya başlandı. Diyarbakır-Mardin karayoluna 3 katlı, klimalı, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan 3 katlı onlarca seyyar güvenlik kulesi konuldu. Etraflarına da beton bariyer yerleştirilen güvenlik kulelerinin, özellikle karayolunun kritik ve kör nokta sayılabilecek noktalara konularak, saldırıların yanısıra yol kesme eylemlerini de engellemeye yönelik konulduğu gözlendi. Güneydoğu'daki otoyollarda şimdiye kadar oluşturulan derne çatma güvenlik kulubelerinde nöbet tutan ve yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına artık moderk güvenlik kuleleri yapılmaya başlandığı görüldü. Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Mardin girişine kadar devam eden otoyol kenarlarında 3 katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu. Daha önce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve gözetleme görevide gören 10 ton ağırlığındaki seyyar çelyik güvenlik kulelerinin otoyolunun kenarlarına yerleştirildiği ve buralarda artık güvenlik korucalarının nöbet tutacağı öğrenildi. KRİTİK VE YOLUN KÖR NOKTALARINA KONULDU

Diyarbakır-Mardin karayolunun yol kenarlarına konulan ve etraflarına da beton bariyer konular seyyar çelik güvenlik kulelerinin özellikle karayolunun kör noktası denilen kritim yerlerine yerleştirildiği gözlenirken, yerleştirmelerin hem yolun güvenliği, hem olası bir saldıırı hemde yol kesme girişimi dikkate alınarak seçildiği görüldü. 10 ton ağırlığında olan ve içerisinde klimalı, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan 3 katlı seyyar güvenlik kulelerinin yaklaşık 20 gün önce otoyol kenarlarına belli aralıklarla yerleştirildiği belirtildi. Karayolunun kritik noktalarına yerleştirilen çelik ve 3 katlı güvenlik kulelerinin her türlü patlayıcı ve uzun menzilli silahlara karşı etkili olduğu ve kurşun geçirmez olduğu belirtildi. - Diyarbakır