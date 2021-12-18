Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır-Mardin karayolunu havalimanına bağlayan kavşakta, tırın hızla kavşağa girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücü yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır- Mardin karayolunu havalimanına bağlayan kavşakta, tırın hızla kavşağa girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücü yaralandı.

Kaza, Diyarbakır -Mardin Karayolu Havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 47 AZ 316 plakalı Mercedes marka tır, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırda sıkışan araç sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı

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