Diyarbakır-Mardin çevre yolunda kavşağa hızla giren tır devrildi: 1 yaralı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır- Mardin karayolunu havalimanına bağlayan kavşakta, tırın hızla kavşağa girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından sürücü yaralandı.

Kaza, Diyarbakır -Mardin Karayolu Havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 47 AZ 316 plakalı Mercedes marka tır, kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırda sıkışan araç sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, inceleme başlattı. - DİYARBAKIR