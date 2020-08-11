DİYARBAKIR Mangal ateşi, terası yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DİYARBAKIR Mangal ateşi, terası yaktı

Mangal ateşi, terası yaktıDİYARBAKIR'da, bir binanın teras katında mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı.

11.08.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.08.2020 00:20

Mangal ateşi, terası yaktı

DİYARBAKIR'da, bir binanın teras katında mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'nde çıktı. 7 katlı apartmanın terasında mangal yapanların söndürmediği ateş, önce patlamalara ardından yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm terası sardı. Kentin birçok yerinden görülen yangına ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, binadakiler tahliye edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

PATLAMA ANLARI KAMERADA

Korku ve paniğe neden olan yangın öncesi meydana gelen patlama anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, patlamaların etkisi görülüyor.

DİYARBAKIR Mangal ateşi, terası yaktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Politika
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu 3. Sayfa
Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor Ekonomi
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
İzmir'de suya yüzde 11,76 oranında zam yapıldı! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor
Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ümit Dündar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren İrem Derici Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Kaza Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR Mangal ateşi, terası yaktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 00:42:58. #1.14#
title