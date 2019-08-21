DİYARBAKIR LİCE'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 974 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

21.08.2019 11:00

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 974 kilo esrar ile 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice'nin dağlık ve kırsal alanlarında, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada; 7 noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ile 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrara ise el koyuldu. Jandarma ekiplerince R.K., R.Ö., M.A. ile A.A gözaltına alındı.

Kaynak: DHA