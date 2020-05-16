DİYARBAKIR KULLANIMI ARTAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DİCLE NEHRİ'NE KARIŞARAK İÇİNDEKİ CANLILARI TEHDİT...
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DİYARBAKIR KULLANIMI ARTAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DİCLE NEHRİ'NE KARIŞARAK İÇİNDEKİ CANLILARI TEHDİT...

DİCLE Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı artan kimyasal bazlı temizlik ürünlerinin su ile beraber Dicle Nehri'ne karıştığını ve özellikle arıtma tesisi olmayan bölgelerde kirliliğe neden olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR KULLANIMI ARTAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DİCLE NEHRİ'NE KARIŞARAK İÇİNDEKİ CANLILARI TEHDİT...
16.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:11

DİCLE Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı artan kimyasal bazlı temizlik ürünlerinin su ile beraber Dicle Nehri'ne karıştığını ve özellikle arıtma tesisi olmayan bölgelerde kirliliğe neden olduğunu söyledi. Kılıç, bu durumun nehirde yaşayan canlıları olumsuz etkilediğini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte su ve temizlik ürünlerinin kullanımı artarken el, yüz ve çamaşır temizliğinin yanı sıra ev temizliğinde de kullanımı artan kimyasal bazlı ürünler beraberinde bazı sorunları gündeme getirdi. Su ile beraber kullanılan temizlik ürünleri özellikle arıtma tesisi olmayan bölgelerde nehir ve deniz suyuna karışarak kirliliğe ve içinde yaşayan canlılar için bir tehlike oluşturmaya başladı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların temizlik konusunda daha da hassaslaştığını ifade ederek, "Tabii bu kullanılan deterjanlar, temizleyiciler nereye gidiyor? Bütün şehirlerimizin genel sorunudur. Kullanılan deterjanlar, kimyasallar sonuçta su sistemine, nehre, göle, denize gider. Diyarbakır şehir merkezinde kullanılan evsel ya da sanayi tipi temizleyiciler sonuçta Dicle Nehri'ne geliyor. Diyarbakır'ın bir avantajı var. Arıtma tesisi var ama maalesef bu Güneydoğu Anadolu'da sayılı yerlerden birisi. İlçelerimizde, köylerimizde diğer yerleşim yerlerimizde söz konusu tesis yok. Dolayısıyla insanlarımızın evlerinde kullandığı her türlü temizleyici kimyasal madde sulara ulaşıyor. Arıtılmadan birçok yerde de nehre katılıyor" diye konuştu.

'NEHİR İÇİNDEKİ CANLILARI OLUMSUZ ETKİLER'

Bu durumun suyun kalitesini ve içinde yaşayan canlıları olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, "Nehrimiz şu an için Diyarbakır'daki atık su arıtma tesisinden dolayı nispeten korunaklı. Çünkü söz konusu arıtmadan sonra bu deterjan, diğer kimyasallar arıtıldıktan sonra nehre verildiği için sular temizlenmiş oluyor ama diğer şehirlerimizde, ilçelerimizde maalesef bu mevcut değil. Dolayısıyla kirlilik bu dönemde bir nebze olsa daha da artış gösteriyor. Dicle Nehri Diyarbakır için, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için çok önemli" ifadelerini kullandı.

'NEHRİN RENGİNİN YEŞİL OLMASI DETERJAN KULLANIMININ BELİRTİSİ'

Dicle Nehri'nden içme suyu ve kullanma suyu temin edildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:

"Şu an suyun rengi yeşil. Belki güzel görünebilir ama bu aşırı deterjan kullanımının bir belirtisi. İçeriğindeki kimyasallar alglerin fazla çoğalmasına neden olur ki biz buna alg patlaması deriz. Bundan dolayı nehir şu an yeşil renkli görünüyor. Bu ideal bir durum değildir. Eğer biz o kirleticileri arıtarak nehre verebilirsek nehirden 10 binlerce ton balık elde edebiliriz. Bu Diyarbakır için deyim yerindeyse bir balık tarlasıdır. Halkın besin ihtiyacını, et ihtiyacını da karşılayabiliriz eğer biz nehri temiz tutabilirsek."

DİYARBAKIR KULLANIMI ARTAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DİCLE NEHRİ'NE KARIŞARAK İÇİNDEKİ CANLILARI TEHDİT...

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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