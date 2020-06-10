DİYARBAKIR KREDİ DESTEĞİNİ FIRSAT BİLEREK KONUT FİYATLARINI ARTIRANLARA DAVA
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DİYARBAKIR KREDİ DESTEĞİNİ FIRSAT BİLEREK KONUT FİYATLARINI ARTIRANLARA DAVA

KORONAVİRÜS nedeniyle kamu bankaları, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü.

10.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:38

KORONAVİRÜS nedeniyle kamu bankaları, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Ancak Diyarbakır'da bazı konut satıcıları, fiyatları artırdı. Avukat Enes Akdemir, konut fiyatlarını artıran fırsatçıları, şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini belirterek, "Kredi desteğinin ardından konut fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Birkaç gün önce 200 bin olan bir gayrimenkul şu anda 300 bin lira olduğunu öğreniyoruz. Bu durum mağduriyetlere sebep veriyor. Bu ciddi bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlık" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları ile ortak hazırlanan cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi uygulamaya geçildi. Kamu bankalarının destek paketi kapsamında bulunan konut kredilerini kullanılmaya başlamasını fırsat bilenler, konut fiyatlarında artış yaptı. Hukukçular, konut fiyatlarını fırsat bilerek artış yapanlara dava açılabileceğini duydurdu.

Diyarbakır'da bazı gayrimenkul sahiplerinin konut fiyatlarında artış yapmaları konut alanların mağduriyetine neden oldu. Avukat Enes Akdemir, konut fiyatlarını artıran fırsatçıları, şahit ifadesi ve delille dava açılabileceğini söyledi. Kamu bankalarının kredi destek paketini açıklamadan önce Diyarbakır'da 200 bin lira değerinde olan bir konutun fiyatı 300 bin liraya yükseldiğini söyleyen Akdemir, bu durumun ciddi bir mağduriyete yol açacağı uyarısında bulundu.

'BU BİR FIRSATÇILIK, İLKESİZLİK VE VİCDANSIZLIKTIR'

Av. Akdemir, konut alanların fırsatçılar tarafından uğradığı mağduriyetler nedeniyle hukuki alanda çalışmaya hazır olduklarını aktardı. Mağduriyet yaşadıklarını düşünenlerin hukuki yollara başvurmalarını isteyen Akdemir, "Birkaç gün önce 200 bin olan bir gayrimenkul şu anda 300 bin liraya yükseldiğini öğreniyoruz. Bu da çok ciddi anlamda mağduriyetlere sebep veriyor. Bu bir fırsatçılık, ilkesizlik ve vicdansızlıktır. Dünyanın her yerinde hukuk kuralları bir mağduriyeti kabul etmemektedir. Hukukun olduğu her yerde mağduriyet kabul edilemez. Ülkemizin de ilgili emredici yasalarına göre asla bu mağduriyete sebebiyet verenlerin yaptığı bu eylemleri karşılıksız bırakmamaktadır. Gerek maddi manevi anlamda bu zararların tazmini ve gerek de cezalandırmaları için bir yola gidilmektedir. Bu anlamda bize başvuranlara tüketici mahkemelerinde dava açmak suretiyle işlemlerimizi sürdürmekteyiz. Şahitlerin bu anlamda ifadeleri ve yine varsa başka delilleri toparlayarak hukuki süreç başlar" dedi.

'UZMANLARINA DANIŞMADAN KONUT ALINMAMALI'

Diyarbakır Emlakçılar Derneği Başkan Yardımcısı Fırat Akçakmak ise konut alımlarında uzmanlara danışılması gerektiğini söyledi. Akçakmak, "Mevcut daireler zam alabiliyordu ve alıcı da bulabiliyordu. Ama hükümetin vatandaş için yaptığı faiz indirme politikasından dolayı konut stoku olmadığından, vatandaş da bir an önce 'konutumu alayım' derdine düştüğünden dolayı ikinci ellerde yüzde 25 ve yüzde 30, sıfır dairelerde de yüzde 30 ve 50 arası artış söz konusu oldu. Konut almak isteyenlen mutlaka uzmanlara danışmalı" diye konuştu.

'İNSANLAR MAĞDUR OLMAYA BAŞLADI'

Kamu bankalarının sunduğu kredi desteğiyle ev almak istediğini anlatan Salih Em, konut fiyatlarında artış yapan fırsatçıları önlemek için yetkililere çağrıda bulundu.

DİYARBAKIR KREDİ DESTEĞİNİ FIRSAT BİLEREK KONUT FİYATLARINI ARTIRANLARA DAVA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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