Diyarbakır, Kozmetik ve Güzellik Fuarına hazır
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Diyarbakır, Kozmetik ve Güzellik Fuarına hazır

Diyarbakır, Kozmetik ve Güzellik Fuarına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da 23-26 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Diyarbakır Kozmetik ve Güzellik Fuarının lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da 23-26 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Diyarbakır Kozmetik ve Güzellik Fuarının lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Kozmetik ve Güzellik Fuarı'nın lansman toplantısına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Komisyon Başkanı Mehmet Ali Deniz ve Komisyon Üyeleri, Diyarbakır Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Esnaf Odası (DİBEKOD) Başkanı Ahmet Cemil Değirmenci ve davetliler katıldı. Burada konuşan DTSO Fuar Komisyon Başkanı Deniz, 2020 yılında Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs pandemisinin fuarcılık sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi. Deniz, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu yeni dönemi ve süreci en iyi şekilde yürütmek üzere gerekli çalışmaları yaptık ve 2021 yılında yeni bir model oluşturarak yola çıktık. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'nın da ifade ettiği gibi 2021 yılında Diyarbakır, oluşturduğumuz yeni model ile gerçekleştireceğimiz 11 fuarla bölgenin fuarcılıkta cazibe merkezi konumundadır. 30 Mart 3 Nisan 2021 tarihleri arasında 100'ün üzerinde katılımcı ve 124 bin ziyaretçi ile gerçekleştirdiğimiz ilk fuarımız olan Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı sonrasında Diyarbakır Kozmetik ve Güzellik Fuarının TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ilimizde düzenlenen Diyarbakır Fuarları lansman toplantısında da ifade ettiği '2021 Diyarbakır fuarlarına 1 milyon ziyaretçi bekliyorum' beklentisine önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Bu vesile ile 23-26 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Diyarbakır Kozmetik ve Güzellik Fuarının katılımcı firmalara, ziyaretçilerimize ve ilimiz ekonomisine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Daha sonra konuşan DİBEKOD Başkanı Değirmenci ise, "Diyarbakır Kozmetik ve Güzellik Fuarına katılım sağlayacak misafirlerimizi DESOB ve DİBEKOD olarak en iyi şekilde ağırlayacağız. Fuarın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Fuarın ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kozmetik ve Güzellik Fuarına hazır
Diyarbakır, Kozmetik ve Güzellik Fuarına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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