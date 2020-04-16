DİYARBAKIR KORONAVİRÜSÜ YENEN SAĞLIKÇI MELEK'TEN, İKİ KEZ İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI DİYARBAKIR'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak görev yapan ve koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan Melek Yıldırım (28), immün plazma bağışçısı oldu.

DİYARBAKIR'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak görev yapan ve koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan Melek Yıldırım (28), immün plazma bağışçısı oldu. Doğum gününde koronavirüs teşhisi konulduktan sonra 13 günlük tedavisinin ardından taburcu olan ve yeniden doğduğunu anlatan Yıldırım, "Ben iyi bir şekilde atlattım ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız mevcut. Hastalığa yakalanmış, tedavisi sonlandırılmış her bireyin plazma bağışçısı olmasını istiyorum. Bu süreçte hepimiz birbirimize destek olalım" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak görev yapan Melek Yıldırım'a, doğum günü de olan 16 Mart günü şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı Test sonucu pozitif çıkan Yıldırım, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün boyunca tedavi gördü. Tedavisi başarıyla sonuçlanan Yıldırım, taburcu olarak, 14 günlük karantinaya alındı. Melek Yıldırım, karantina sürecinin bitmesiyle soluğu yine hastanede alarak, kentteki ilk immün plazma bağışçısı oldu. Aradan bir hafta geçtikten sonra ikinci kez bağışta bulunan Yıldırım, koronavirüsü yendiğini belirterek, koronavirüs tedavisi olan herkesin bağışçı olması çağrısında bulundu.

'DOĞUM GÜNÜMDE ÖĞRENDİM'

Koranavirüs testinin pozitif çıktığını doğum gününde öğrendiğini anlatan Yıldırım, "Tedavi sürecim 13 gün sürdü ve iyi bir şekilde tamamlandı. Tedavi sürecinden sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. Ben iyi bir şekilde atlattım ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız mevcut. Bunlar için plazma bağışına karar verdim. İlk plazma bağışını 8 Nisan'da yaptım. İkinci plazma bağışını da dün yaptım. Ağrılı bir işlem değil. Plazma bağışından sonra herhangi bir sağlık problemi de yaşamıyorsunuz. Plazma bağışçılarının sayısının artması gerekiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın evde kalmalarını, dışarı çıkarken de sosyal mesafelerini korumalarını istiyorum. Hastalığa yakalanmış, tedavisi sonlandırılmış her bireyin plazma bağışçısı olmasını istiyorum. Bu süreçte hepimiz birbirimize destek olalım" diye konuştu.

'BAĞIŞÇILARIN BAŞKALARINA HAYAT VERECEKLERİNİ BİLMELERİNİ İSTİYORUZ'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Erişkin Hematolog olarak görev yapan Doktor Cengiz Demir, koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemi işgal etmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçok insanımız maalesef bu hastalığın pençesinde savaş veriyor. Tabi bu hastalığın tedavisi ile ilintili olarak hem antiviral tedaviler de tedavi unsuru olarak verilirken aynı şekilde tamamlayıcı bazı tedavi yöntemlerini de hizmete sokmuş durumdayız. İmmün plazma dediğimiz tedavi metodunu birçok hastamıza şimdiye kadar uygulamış olduk. Tabi bunu yaparken de kaynağı insan olan bir uygulama bu. İyileşmiş olan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, immün plazma dediğimiz ve kendilerinden alacağımız plazmanın da ciddi şekilde bu hastaların yaşamasına katkıda bulunacağını hatırlatmak istiyoruz. Melek'ten de ikinci kez plazmasını alıp bir hastaya vereceğiz. Donörlere herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirtmek istiyorum. Bunu garanti ediyoruz. İşlem süreci çok uzun değil. 45 dakikada iş bitiyor. Aldığımız plazma ile başkalarına hayat vereceklerini bilmeleri ve bilincinde olmaları gerektiğini söyleyerek kendilerini buraya davet ediyorum. Hastanemiz Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs hastanesi olarak belirlediği bir hastane. Şu anda tüm hekimlerimizle, yardımcı sağlık personelimizle hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür durum iyiye gidiyor. Hastalarımızı peşi sıra taburcu etmeye başladık. Bu süreçte vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Alınan önlemleri sonuna kadar uygulamaları, sağlık otoritesinin önerilerini dinlemelerini istiyoruz."

Kaynak: DHA