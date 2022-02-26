Diyarbakır-Kocaköy otobüs seferleri başlayacak - Haberler

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Diyarbakır-Kocaköy otobüs seferleri başlayacak

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır-Kocaköy otobüs seferleri başlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat'tan itibaren Diyarbakır-Kocaköy otobüs seferlerine başlayacak.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat'tan itibaren Diyarbakır-Kocaköy otobüs seferlerine başlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla ilçelerde oluşturduğu toplu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.

Otobüs seferleri 28 Şubat'tan itibaren Diyarbakır ve Kocaköy'den karşılıklı olarak sabah 06.30-11.00, öğle 13.00 ve akşam 17.00 saatlerinde yapılacak.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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