Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi

13.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:04
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadan trafiğe çıkan ve polise yakalanan sürücüye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

ÇORUM'da sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi olmadan trafiğe çıkan ve polise yakalanan sürücüye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. Belgeyi yanlışlıkla yırttığını söyleyen ve sakinliği ile dikkat çeken sürücü, ceza karşısında gülümsedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Çorum'un cadde ve sokakları, boş kaldı. Güvenlik güçleri, kentin birçok noktasında denetimlerini sıklaştırdı. Trafikteki araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığına bakıldı. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde polisin durdurduğu otomobilin sürücüsünün izin belgesi olmadan dışarıya çıktığı tespit edildi. Polis memuru, sürücüye 3 bin 150 lira ceza uyguladı. Sakin tavır sergileyip, izin belgesinin olduğunu ve yanlışlıkla yırttığını söyleyen sürücünün, ceza karşısında gülümsemesi dikkat çekti. Polis ise "Keşke yırtmasaydın. Biz de sana bu cezayı yazmamış olurduk" dedi. Ekiplere kolaylıklar dileyen sürücü, ceza tutanağını gülümseyerek imzaladı.


Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi
Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

İlgili Haberler

Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor
Çorum'da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor
Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı
Çorum'da sokak hayvanları unutulmadı
Kuraklık tehdidi altındaki Çorum'da yağmur duası
Kuraklık tehdidi altındaki Çorum'da yağmur duası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da 'izin belgesiz' sürücü cezaya gülümsedi - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 12:24:42. #1.14#
title