DİYARBAKIR - Kılıçdaroğlu: "Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır"
AA - Ahmet Kaplan - Politika
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Kahvaltıya katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen kahvaltı programında konuştu.
DİYARBAKIR (AA) - Kahvaltıya katılanlar
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen kahvaltı programında konuştu.