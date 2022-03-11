DİYARBAKIR - Kılıçdaroğlu: "Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır" - Haberler

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DİYARBAKIR - Kılıçdaroğlu: "Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır"

AA - Ahmet Kaplan - Politika
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Kahvaltıya katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen kahvaltı programında konuştu.

DİYARBAKIR (AA) - Kahvaltıya katılanlar

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen kahvaltı programında konuştu.

DİYARBAKIR - Kılıçdaroğlu: Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır

DİYARBAKIR - Kılıçdaroğlu: Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır

DİYARBAKIR - Kılıçdaroğlu: Siyasi partiler kapatılmamalı, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır

AA / Ahmet Kaplan - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Diyarbakır, Politika, Haberler

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