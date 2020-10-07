Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı
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Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı

07.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:28

Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı Diyarbakır'da Azerbaycan'ın zaferi için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi Azerbaycan'ın işgal edilen Karabağ için Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden geldi.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı

Diyarbakır'da Azerbaycan'ın zaferi için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi

DİYARBAKIR - Azerbaycan'ın işgal edilen Karabağ için Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden geldi.

Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgal edilen Karabağ için mücadele veren Azerbaycan için tüm Türkiye tek yürek olmuşken, bir destek de Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesinden geldi. Kayapınar Belediyesi önünde kurulan sinevizyonla duvara Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yansıtıldı. Zabıta ekipleri, Jandarma ekipleri, polis ekipleri çalışanlar ve vatandaşların hazır bulunduğu gösterim, pandemi nedeniyle fazla kalabalık oluşturulmadan, sosyal mesafe korunarak Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yapılan gösteride konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bugün kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek için, belediye binasına Azerbaycan bayraklarıyla donattıklarını söyledi. Şehitler için dua okunduğunu belirten Kaymakam Koç, "Bütün kurumlarımız, vatandaşlarımız buradaydı. Pandemi süreci nedeniyle çok kalabalık istemedik. Mesafeli bir kalabalıkta onlar için dua okuduk. Biz inanıyoruz ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz orada işgali sona erdirecekleri Ermenistan'a karşı zafer kazanacaklar. Biz de Diyarbakır'dan, Kayapınar'dan onların yanında olduğumuz göstermek için bir araya geldik. Buradan onlara selam gönderiyoruz. Allah muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olmasını diliyorum. Tek millet, iki ülke diyoruz. Tabi ki orada onların canları acırsa burada bizim de canımız acır. Bizimde burada canı acırsa, orada onların canı acır biliyoruz" dedi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ve çalınan şarkıların ardından duadan sonra vatandaşlar alandan ayrıldı.

Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı
Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı
Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı
Diyarbakır Kayapınar Belediyesinden Azerbaycan'a destek mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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