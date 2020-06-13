Diyarbakır karpuzunun rekoltesinde artış bekleniyor
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Diyarbakır karpuzunun rekoltesinde artış bekleniyor

Diyarbakır'da karpuz rekoltesinde, geçen yıla göre yüzde 20 oranında artış bekleniyor.

Diyarbakır karpuzunun rekoltesinde artış bekleniyor
13.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:15

Diyarbakır'da karpuz rekoltesinde, geçen yıla göre yüzde 20 oranında artış bekleniyor.

Dicle Nehri kenarında güvercin gübresiyle yetiştirilen, büyüklüğü ve lezzetiyle ünlü Diyarbakır karpuzunun yanı sıra örtü altı yöntemiyle sulu tarımın yapıldığı arazilerde de karpuz üretimi gerçekleştiriliyor. Merkez ve ilçelere bağlı köylerde üretilen karpuzda hasat dönemine yaklaşık 2 ay kaldı. Örtü altı yöntemiyle geçen yıl karpuz üretimi dönüm başına yaklaşık 8-9 ton iken, bu sene dönüm başına 10 tonun üzerinde üretim hedefleniyor.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl gerçekleşen yağışlar ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle karpuz üretiminde geçen seneye oranla rekolte artışı beklediklerini söyledi. 40-50 bin dekar alanda sulu, 700 dekar tarlada ise susuz karpuz ekimi gerçekleştirildiğini dile getiren Atalar, "Bu yıl uzun yıllar ortalamasının 200 milimetre üzerinde yağış aldık. Uygun zamanda yağış almamız nedeniyle başta hububat olmak üzere tüm ekili alanlarımızda çok iyi üretim oldu. Bu durum karpuzda da aynı." ifadesini kullandı.

"Şeker oranı biraz daha yüksek"

Dekar başına kıraç tarlada 3 ton, sulu tarlada ise 10 tonun üzerinde verim beklediklerini vurgulayan Atalar, şunları kaydetti:

"Bu yıl bereketli bir yıl. Diyarbakır'ımızın karpuzu, lif oranı ve şeker miktarı bakımından ticari karpuzlar içerisinde oldukça iyi bir durumdadır. Yüksek sıcaklığın olması nedeniyle karpuzdaki kalite bir çok bölgeye oranla daha yüksek. Şeker oranı biraz daha yüksek. Diyarbakır'dan çevredeki bütün illere karpuz gönderiyoruz. Karpuz hasadı temmuz ayı sonunda başlar. Birçok bölgede karpuz hasadı sona erdiği dönemde buranın hasadı başlıyor."

"Dönüm başına 11 ton karpuz üretimi beklemekteyiz"

Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik ise Çınar'ın Çakırkaya Mahallesi'nde örtü altı yöntemle 500 dönümde karpuz ürettiğini aktardı. Atik, 45 gün sonra karpuz hasadının başlayacağına işaret ederek, "Bu sene hava şartlarından dolayı daha fazla üretim olacak. Dönüm başına 11 ton karpuz üretimi beklemekteyiz. Fiyat da uygun olursa emeğimizin karşılığını almış olacağız." dedi.

Üretici Murat Elvan da daha önce Adana'da yaptığı karpuz üretimini 2013 yılından itibaren Diyarbakır'da sürdürdüğünü belirtti.

Diyarbakır'da yetiştirilen karpuzun daha tatlı olduğunu vurgulayan Elvan, "Diyarbakır karpuzu, Adana'ya göre tadı ve aroması bakımından daha iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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