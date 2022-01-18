DİYARBAKIR KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde soğuk havanın etkisinin artacağı belirtildi.

Kentte bugün saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı beyaz bir örtü oluşturdu. Araçların üzeri karla kaplandı. Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle ana artellerde devriye görevi yaparak, megafonla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DON BEKLENİYOR

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte il genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiği belirtildi. Yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Diyarbakır il genelinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.