DİYARBAKIR - "Kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim
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DİYARBAKIR - "Kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde meydanlar başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde izin belgesi denetimlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Kademeli normalleşme döneminde tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar mesailerine devam etti.

Vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı hafta sonunda zorunlu ihtiyaçlarını evlerine en yakın iş yerlerinden karşılıyor.

DİYARBAKIR - 'Kademeli normalleşme' döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim
DİYARBAKIR - 'Kademeli normalleşme' döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim
DİYARBAKIR - 'Kademeli normalleşme' döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim
DİYARBAKIR - 'Kademeli normalleşme' döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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DİYARBAKIR - "Kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim - Haberler
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