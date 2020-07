DİYARBAKIR Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savunduDİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından devam eden altyapı çalışmaları sırasında, evine kaçak hat çektiği belirlenerek gözaltına alınan M.E., kendisini "Bir hata yaptık" diyerek, savundu.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Hani ilçesinde iletim hatlarının yer altına alınması için yaklaşık 10 milyon lira harcama yapıldı. Çalışmayla yılda 25 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Şebeke altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi Karakoç Sokak'ta yapılan araştırmada ise yeni hatta kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Kazıyı yaptığı saptanan M.E. önce, "Atık su giderini onarıyoruz" dedi. Bu yanıt karşısında ikna olmayan ekipler, polisi aradı. Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu. 60 metre uzunluğundaki yeraltı kablosunun da kaçak bağlantı için tahrip edildiği görüldü. Evine kaçak hat çektiği saptanması üzerine gözaltına alınan M.E., kendini, "Bir hata yaptık" diyerek savundu. Sorgusunun ardından M.E., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA