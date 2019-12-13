Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu'ndan Sason'a ziyaret

13.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:00

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, önceki dönemlerde İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı olarak görev yaptığı Batman'ın Sason ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.



Tuğgeneral Başoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ilçede, Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, güvenlik korucuları ve ilçedeki kanaat önderleri tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta kendisini karşılayanlarla bir süre sohbet eden Tuğgeneral Başoğlu, daha sonra ilçede faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile askeri birlikleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Ziyarette Başoğlu'na İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak eşlik etti. - BATMAN

Kaynak: İHA