Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği
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Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği

20.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:23
Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği

DİYARBAKIR'da, içi su dolu çukurda çamura saplanan inek ile kapağı açık kanalizasyona düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DİYARBAKIR'da, içi su dolu çukurda çamura saplanan inek ile kapağı açık kanalizasyona düşen 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Üniversitesi Fetih Camii'ne yakın bölgede, rögar kapağı açık kanalizasyona düşen 2 yavru köpek ile Ergani yolunun 30'uncu kilometresinde, içi su dolu çukurda çamura saplanan inek için ihbarlar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yavru köpekler, kanalizasyona giren itfaiye eri tarafından kurtarılırken, inek de iş makinesine bağlanan halatla çekilerek çıkarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 


Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği
Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği
Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği
Diyarbakır itfaiyesinin inek ve yavru köpekler için seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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