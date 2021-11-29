Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir'e indi - Haberler
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Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir'e indi

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak fırtına nedeniyle Balıkesir'e indi

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı, kuvvetli lodos nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'dan İstanbul'a giden yolcu uçağı, kuvvetli lodos nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na iniş yaptı.

Diyarbakır'dan yola çıkan Türk Hava Yollarına (THY) ait TK 2603 sefer sayılı Boeing 737-900ER tipi uçak, fırtına yüzünden İstanbul'a inememesi nedeniyle Balıkesir'e yönlendirildi.

Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda yakıt ikmali yapılan uçağın, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar havalanacağı öğrenildi.

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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