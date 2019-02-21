Diyarbakır İşkur'dan Engellilere Yönelik Sunum

Diyarbakır'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, engellilere sunum yaptı.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Süleyman Aktoprak, Sümerpark Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, engellilere yönelik verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

İş ve meslek danışmanı Mehmet Selim Çelik de, engelli hibe desteğinden faydalanma koşulları anlattı.

Toplantıya, engelli ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA