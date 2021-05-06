Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi temizlik çalışmalarını artırdı
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Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi temizlik çalışmalarını artırdı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi temizlik çalışmalarını artırdı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle sakinlik oluşan cadde ve sokaklarda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla temizlik çalışmalarını artırdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle sakinlik oluşan cadde ve sokaklarda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla temizlik çalışmalarını artırdı.

Bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlarda temizleme ve yıkama çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Gevran, Ekinciler ve Rızvanağa caddelerinde kaldırımlar, otobüs durakları ve oturma banklarını tazyikli suyla yıkadı.

İlçedeki cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 4 yıkama tankeri, 2 yol süpürge aracı, 2 sıkıştırma aracı ve 10 mini kaldırım temizleme aracıyla Sur ilçesindeki Gazi ve Melikahmet caddelerinde yapılan temizlik çalışmalarına da katkı sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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