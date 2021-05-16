DİYARBAKIR'IN ULU CAMİİ VE TEK BEDEN BURCU'NA FİLİSTİN BAYRAĞI YANSITILDI
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DİYARBAKIR'IN ULU CAMİİ VE TEK BEDEN BURCU'NA FİLİSTİN BAYRAĞI YANSITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, İsrail saldırılarına tepki olarak tarihi Ulu Camii ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağını yansıttı.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, İsrail saldırılarına tepki olarak tarihi Ulu Camii ve Dağkapı Meydanı'ndaki Tek Beden Burcu'na Filistin bayrağını yansıttı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstermek için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sembollerinden ve 5'inci Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Camii ve Tek Burcu'na Filistin bayrağı yansıttı. Filistin bayrağının yansıtıldığı tarihi mekanların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'dan Kudüs'e, İslam'ın 5. Haremi Şerifi Ulu Camii'mizden, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e selam olsun ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'IN ULU CAMİİ VE TEK BEDEN BURCU'NA FİLİSTİN BAYRAĞI YANSITILDI
DİYARBAKIR'IN ULU CAMİİ VE TEK BEDEN BURCU'NA FİLİSTİN BAYRAĞI YANSITILDI
DİYARBAKIR'IN ULU CAMİİ VE TEK BEDEN BURCU'NA FİLİSTİN BAYRAĞI YANSITILDI
DİYARBAKIR'IN ULU CAMİİ VE TEK BEDEN BURCU'NA FİLİSTİN BAYRAĞI YANSITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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