Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik projelerine 11 milyonluk dev yatırım
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Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik projelerine 11 milyonluk dev yatırım

Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik projelerine 11 milyonluk dev yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da 11 milyon 132 bin liraya mal olacak 'Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi' ve Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesinin 'Karşılama Merkezi' projeleri için valilik ve GAP İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Diyarbakır'da 11 milyon 132 bin liraya mal olacak 'Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi' ve Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesinin 'Karşılama Merkezi' projeleri için valilik ve GAP İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Diyarbakır'da Sert Kabuklu Meyveciliği Geliştirilmesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce de Çınar ilçesi yakınındaki Roma İmparatorluğunun doğu sınırındaki son kalesi olan Zerzevan Kalesine Karşılama Merkezinin yapılması için geliştirilen projelerle ilgili, GAP İdaresi Başkanlığı ve valilik arasında protokol imzalandı. Toplam maliyeti 11 milyon 132 bin liraya olan projelerle, yaklaşık 8 bin dekarlık alanda meyve bahçeleri ve Zerzevan Kalesinin Karşılama Merkezi inşa edileceği öğrenilirken, projelerle, Diyarbakır'ın ekonomisine katkı sunulması hedeflendiği bildirildi.

"Eğimli arazilerde, çiftçi için önemli bir gelir kaynağı"

Diyarbakır Valiliğinde düzenlenen imza töreni öncesi açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu, "Sert kabuklu meyve, Diyarbakır'ın özellikle kuzey ilçelerinde, sulama imkanı olmayan araziler ile eğimli olan arazilerde, çiftçi için önemli bir gelir kaynağı. Çiftçimizde istekli ve yoğun talep var. İnşallah Diyarbakır'ı bademde, fıstıkta ve cevizde Türkiye'nin önemli illerinden biri haline getirecek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Projeler bölgenin turizm potansiyeli artıracak"

Zerzavan Kalesinde yapılacak Karşılama Merkezinin bölge turizmine yönelik potansiyeli artıracağını belirten Vali Kataloğlu, "Zerzevan Kalesinin Karşılama Merkezi. Sadece Diyarbakır'ın değil, bölgenin turizm potansiyelini en çok artıracak, elimizdeki en değerli varlıklardan bir tanesi Zerzevan Kalesi. Şu anda kazı çalışmalarımız devam ediyor ve ilgi yoğun. Bir karşılama merkezimiz yok. 2019 yılında pandemi öncesinde 500 bin kişi Zerzevan Kalesini ziyaret etmiş, ama gelen insanların gündelik ihtiyaçlarını giderecek, elini yüzünü yıkayacak bir tesisimiz bile yoktu. Bu sene Aytaç Coşkun hocamız bir şeyler yaptı, ama hala eksiğimiz çok. İnşallah artık Zerzevan'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi, orada daha şık bir şekilde ağırlamış olacağız" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından imza töreni gerçekleşmesiyle program son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik projelerine 11 milyonluk dev yatırım
Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik projelerine 11 milyonluk dev yatırım
Diyarbakır'ın turizm ve kabuklu meyvecilik projelerine 11 milyonluk dev yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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