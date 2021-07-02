Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
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Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı

Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'ın Dicle Nehri bölgesinde çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı.

Diyarbakır'ın Dicle Nehri bölgesinde çakıllı ve kumlu arazide güvercin gübresi verilerek yetiştirilen, ağırlığı nedeniyle geçmişte develerle taşınan Diyarbakır karpuzunun hasadı başladı.

Aroması ve suyu ile gözleri kamaştıran Diyarbakır karpuzu, geçen yıl dönümü 8 ton gelirken bu yıl 11 tona ulaştı. Diyarbakır'ın tarımsal üretimdeki en önemli ürünleri arasında yer alan karpuz 130 bin dekar alanda üretilerek hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de birçok ülkeye siparişle gönderiliyor. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'da karpuz hasadının başladığını ve karpuz yetiştiriciliği önemli bir alanda gerçekleştirildiğini söyledi.

"Karpuz hasadında 145 bin ton üzerinden bir rekolte gerçekleşmesi bekliyoruz"

Atalar, "Dünyaca ünlü olan bu karpuz Diyarbakır'da iki çeşit halinde yetiştirilmektedir. Biri Diyarbakır çeşitleri dediğimiz yerel, diğeri ise ticari olarak dediğimizdir. Şu an ticari olan karpuzların 250 dekarlık bir alanda hasadı yapılan tarladayız. Ortalama 8 ton üzerinden dekar başına bir verim gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık ilimizde 130 bin dekar civarında karpuz ekim dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 ton üzerinden hesapladığımız zaman ortalama 145 bin ton üzerinden bir rekolte gerçekleşmesi bekliyoruz" dedi.

"Kavun hasadında 53 bin ton rekolte bekliyoruz"

Kavun yetiştiriciliğinde 18 bin dekarın üzerinde ekim dikim alanında yetiştirildiğini aktaran Atalar, "Kavun hasadında 53 bin ton rekolte bekliyoruz. Diyarbakır karpuz ve kavun yetiştiriciliği önemli bir yere sahip. Türkiye'nin ilk beşi arasındayız karpuz yetiştiriciliğinde üretim bakımında. Gittikçe bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Teknik anlamda usulüne uygun olarak yetiştiricilik yapılmaktadır. Damla sulama sistemleri olmak üzere herşey kurallarına uygun teknik olarak doğru şekilde yapılmaktadır. Verimler de iyi Diyarbakır'ın yerli tohumu dediğimiz binlerce yıldan beri tarımı gerçekleştirilen sürme çeşidinde özel olarak Dicle Nehri kenarındaki kumsal alanlarda geleneksel bir metotlarla yıllardan beri atadan gelen yöntemle babadan oğula üreticilik yapan üreticilerimiz var. Bu değere sahip çıkıyorlar. O sayede Diyarbakır'ın karpuz çeşitleri de varlığını devam ettiriyor. Bu yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi karpuz üreticilerine yönelik olarak geleneksel yapılan karpuz üreticilerine fide, gübre ve ilaç desteği sağladı. Bir nebze de olsa masrafların bir kısmını karşılayarak çiftçiyi rahatlattı" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı
Diyarbakır'ın tescilli karpuzunda hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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