Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı Ramazan Bayramı'na da lezzet katacak
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Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı Ramazan Bayramı'na da lezzet katacak

Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı Ramazan Bayramı'na da lezzet katacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf Ramazan Bayramı'nda da damakları tatlandıracak.

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf Ramazan Bayramı'nda da damakları tatlandıracak.

Kentin geleneksel lezzetini kesintisiz sunan kadayıf üreticileri, bayram nedeniyle artan siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 4 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak hazırlanan burma kadayıfa Diyarbakır'ın yanı sıra farklı illerden yoğun talep geliyor.

Günlük üretilerek müşterin beğenisine sunulan burma kadayıf başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine de paket olarak gönderiliyor.

"Siparişleri karşılamak için yoğun çalışıyoruz"

İşletmecilerden Ahmet Altunbay, AA muhabirine, ramazanda kadayıf satışında artış olduğunu söyledi.

Bayramda da sipariş üzerine paket servis yapacaklarını belirten Altunbay, "Eleman sayımızı artırdık. Çok yoğun siparişler alıyoruz. Şu anda imalathanede 3 vardiya çalışıyoruz. Siparişleri karşılamak için yoğun çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadayıf ustası Mehmet Akan da 25 yılının bu meslekte geçtiğini dile getirdi.

Kadayıf yapımı için hazırladıkları ve en az 6 saat dinlendirdikleri hamurun daha sonra tel haline getirildiğini anlatan Akan, sonrasında bunu tereyağı sürülen tepsiye dizdiklerini, arasına da tercihe göre fıstık, ceviz, kaymak koyup pişirdiklerini söyledi.

Akan, pişen kadayıfa 45 dakika sonra şerbet döktüklerini kaydetti.

İşletmeci Lütfü Karacaoğlan ise bayramda siparişleri karşılamak, sofraları tatlısız bırakmamak için vardiyalı çalışmaya geçtiklerini söyledi.

Karacaoğlan, "Bayram dolayısıyla satışlar 3 kat arttı. Diyarbakır ve diğer illere paket servisimiz tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşımızı tescili kadayıfımızdan mahrum bırakmadık. Gelip buradan alan müşterilerimiz de var. Alamayan müşterilerimize de paket servis hizmeti veriyoruz. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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