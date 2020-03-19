Diyarbakır'ın tatlıcısı korona virüsüne karşı savaş açtı Diyarbakır'ın tatlıcısı korona virüsüne karşı savaş açtı Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet yürüten Hacı Baba Pastaneleri, korona virüse karşı savaş açtı.

Diyarbakır'ın tatlıcısı korona virüsüne karşı savaş açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve İstanbul'da faaliyet yürüten Hacı Baba Pastaneleri, korona virüse karşı savaş açtı. 30 bin liralık makineyi alan pastane yönetimi, imalat ve şubeleri dezenfekte etti.

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, korona virüsüne karşı savaş açtı. 30 bin lira değerindeki makineyi alan Hacı Baba Pastaneleri yönetimi, virüs ve bakterilere karşı dezenfekte çalışmalarına başladı. Yönetim ayrıca, hijyen tedbirleri kapsamında pastane girişlerine müşterilerinin kullanabilecekleri antiseptikler yerleştirdi.

Korona virüsünün girişlerini yasakladığını aktaran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, evden çıkamayan vatandaşlara 24 saat servisi imkanı tanıdıklarını kaydetti. Elaldı, "Önlemlerimizi devletin belirlediği hijyen makineleri ile haftada 3 gün dezenfekte ediyoruz, fabrikaya giriş yapan herkes imalathane girişindeki makineden geçerek mikropları komple öldürüp çöpe atıyoruz. Fabrikamıza korona virüs ve diğer mikroplara girme yasağı koyduk, herkes rahat olsun. Makinelerin maliyeti 30 bin lira civarında, makineyi biz yeni almadık, Çin'de duyduğumuzda aldık, tedbirimizi olabildiğince almaya çalışıyoruz. Tüm şubelerimizde kapı girişinde bile el dezenfektanları olup, müşteriler ellerini dezenfekte edip içeri giriyor. 3 fabrikamız, 11 şubemiz Diyarbakır, 7 şubemiz ise İstanbul'da olmak üzere bütün şubelerimizde dezenfekte yapılmakta. Koronaya giriş yok Hacıbaba'dan uzak dursun. Tedbirlerimizi almaya hep devam edeceğiz. Evden çıkamayanlar için 24 saat servisimiz var, personellerimiz de korona virüsüne karşı korunmuş olup eve teslim paketlerimiz vardır. İstedikleri zamanda sipariş verebilirler. Hacıbaba Pastaneleri olarak bölgenin komplesi bizi takip etmekte, bir gün sonra onlarda yapmakta, yapsınlar tabi ki öncü olduğumuz için çok mutluyuz ve kendimizi başarılı hissediyoruz. Biz bu tedbirleri korona için almadık, imalathanelerde hijyenin olması gerek biz baştan beri tedbiri almışız almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA