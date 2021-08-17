DİYARBAKIR'IN TARİHİ SURLARINDAKİ BURÇLARDA RESTORASYON
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DİYARBAKIR'IN TARİHİ SURLARINDAKİ BURÇLARDA RESTORASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın tarihi Sur ilçesindeki Dağkapı burçlarında da, restorasyon çalışmalarına başlandı.

DİYARBAKIR'ın tarihi Sur ilçesindeki Dağkapı burçlarında da, restorasyon çalışmalarına başlandı.

Sur ilçesinde 2015 yılında Unesco Dünya Miras listesine giren ve tescillenen, birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki tarihi surların restore edilerek eski görünümüne kavuşması için başlatılan onarım çalışmaları devam ediyor. Son olarak Dağkapı burçları ile 5, 7 ve 8 numaralı burçlarda da restorasyon başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce ilk etapta büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının restorasyonuna başlanmıştı. Kültür Bakanlığı, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonu ile yürütülen restorasyonda, yapısal hasarların giderilmesine yönelik güçlendirme, konservasyon ve mimari gerekliliklere göre tamamlamaları içeren minimum müdahale ilkesine uyarak onarım yapılıyor. Restorasyonda, yapılar bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanılıyor. Surlarda yürütülen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu'nca kontrol ediliyor. Surların ve burçların restorasyonu çalışmaları kapsamında, 72 bina ve 83 bağımsız yapı yıkılmıştı.

DİYARBAKIR'IN TARİHİ SURLARINDAKİ BURÇLARDA RESTORASYON
DİYARBAKIR'IN TARİHİ SURLARINDAKİ BURÇLARDA RESTORASYON
DİYARBAKIR'IN TARİHİ SURLARINDAKİ BURÇLARDA RESTORASYON
DİYARBAKIR'IN TARİHİ SURLARINDAKİ BURÇLARDA RESTORASYON
DİYARBAKIR'IN TARİHİ SURLARINDAKİ BURÇLARDA RESTORASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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