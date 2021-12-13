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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı

AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da etkili olan sis, kentteki tarihi mekanların çevresinde yoğunlaştı.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da etkili olan sis, kentteki tarihi mekanların çevresinde yoğunlaştı.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan sis, trafikte görüş mesafesini düşürürken, yüksek kesimlerde ise güzel manzaralar oluşturdu.

Sis nedeniyle kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü köprü, yer yer adeta gözden kayboldu.

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle kentte yapılması planlanan karşılıklı uçak seferleri de ya ertelendi ya da iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri dün akşam saatlerinde bastıran sisin kent genelinde gün boyu etkisini sürdüreceğini belirtti.

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle göz gözü görmüyor

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AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri

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