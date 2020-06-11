Diyarbakır'ın tarihi mekanları Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşterilerine hizmet veriyor
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Diyarbakır'ın tarihi mekanları Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşterilerine hizmet veriyor

Diyarbakır'da normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tarihi mekan ve işletmeler hizmet vermeye devam ediyor.

Diyarbakır'ın tarihi mekanları Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşterilerine hizmet veriyor
11.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:36

Diyarbakır'da normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tarihi mekan ve işletmeler hizmet vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında Diyarbakır'da işletme sahipleri açtıkları kafe ve restoranlarda tedbirlerini alarak müşterilerine hizmet veriyor.

Merkez Sur ilçesinde tarihi Hasanpaşa Hanı ve Ongözlü Köprü'de hizmet veren kafe, çay bahçesi ve kahvaltı salonları işletenler, müşterileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hem kendi hem de vatandaşların sağlığını korumak için tedbirleri yerine getiren işletmeciler, müşterilerini dezenfektan ile karşılıyor, maskesi olmayanlara maske veriyor.

Normalleşme adımları kapsamında yeniden ziyaretçi kabul edilen Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan 72 bin metrekarelik alana sahip, 20 burç ve 4 kapının yer aldığı İçkale ile Hz. Süleyman Camisi ve 27 sahabe türbesinde ise geçmişe göre yoğunluk fazla yaşanmıyor.

Tarihi Ongözlü Köprü'de çay bahçesi işleten Zana Mehmetoğlu, normalleşme sürecinde işletmesinde tedbir aldıklarını söyledi.

Masalar arasında sosyal mesafe kurallarına uyduklarını aktaran Mehmetoğlu, "Gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Maskeleri olmayanlara maske veriyoruz. Pandemiden önceye nazaran müşterilerimizde azalma var. Tedbirlerimizi alıyoruz ve müşterilerimizi gönül rahatlığıyla ağırlamaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Metin Karabulut ise "İşletmeye girdiğimiz anda ateşimizi ölçtüler. Ellerimizi dezenfekte ettikten sonra maske verdiler. Masalar arasında sosyal mesafe kurallarına uyulduğunu görüyoruz. Böyle güzel ve tedbirli hizmetle karşılaştığımız için mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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