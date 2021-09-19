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Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bir araya gelen süslü kadınlar pedal çevirdi.

Diyarbakır'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bir araya gelen süslü kadınlar pedal çevirdi.

İzmir'de 2013 yılında başlayan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', 9 yılda büyüyerek önce Türkiye'de daha sonra dünyadaki diğer şehirlerde yayıldı. 30 ülkedeki 150 şehirde bugün eş zamanlı olarak düzenlenen bisiklet turu, Diyarbakır'da 'Otomobilsiz Kent Günü'nde bir araya gelen kadınlar pedal çevirerek bisikletin günlük yaşamdaki önemine dikkati çekti. 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adı altında etkinliği gerçekleştiren yüzlerce kadın Kayapınar ilçesi 75 Parkta bir araya gelerek Sur ilçesi Keçi Burcu'na kadar pedal çevirdi. Etkinliğe katılan kadınlar adına açıklama yapan Şeymanur Yapıcı, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' ile kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"İklim krizine dikkat"

Yapıcı, geçmişte iklim değişimi dediklerini fakat bu süreçte ize iklim krizi dediklerini vatandaşların bisiklet kullanımı arttırması gerektiğini hatırlattı. Yapıcı, "Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını diliyoruz. Geçmişte, iklim değişikliği diyorduk, şimdi artık iklim krizi diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, canımız yanıyor. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Bir kişinin karbondioksit salınımı, otomobil ile gidilecek yol bisikletle gidildiğinde 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı yönetimlerin de derhal harekete geçmelerini istiyoruz. Pandemi sürecinde motorlu taşıtların yollarda olmadığında gürültü kirliliğinin azaldığına ve temiz havanın oluştuğunu anladık. Bu süreçte toplu taşıma araçlarına binmek istemedik. Hem spor yapabileceğimiz hem de açık havada olabileceğimiz bir ulaşım aracımız olan bisiklet vardı. Şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını istiyoruz. Kamu alanlarının, özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını istiyoruz. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak istiyoruz. Her an bir trafik kazasına kurban gitmekten korkuyoruz. Motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak 'Otomobilsiz Pazar' ilan edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bisiklet turuna katılan Eylül Ölgen ise, kadınların sokakta özgürce bisiklet sürmelerini ve gezebileceğini hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

Diyarbakır'ın süslü kadınları pedal çevirdi

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