20.10.2019 11:01

Diyarbakır'ın 'sosyal deney' imtihanı milyonlara ulaştı

YouTuberler Mert Karakaş ve Burak Sal, Diyarbakır'da 'Evsiz ve aç birine yardım eder misiniz' konulu sosyal deney gerçekleştirdi

Hiç tanımadıkları insanlardan annelerini aramak için cep telefonlarını isteyen Youtuberler, kalacak yerlerinin olmadığını söylemeleri üzerine vatandaşlar seferberlik ilan etti

Olan bitenin kamera kayıtlarına alındığından habersiz olan vatandaşlar, 'sokakta kalan' Youtuberlerin önce karnını doyurdu ardından da evlerinin kapısını açtı

İnternete yüklenen sosyal deney, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken Diyarbakırlı vatandaşlara da tebrik mesajları yağdı

DİYARBAKIR - Youtuberler Mert Karakaş ve Burak Sal, Diyarbakır'a 'Evsiz ve aç birine yardım eder misiniz' konulu bir sosyal deney gerçekleştirdi. Hiç tanımadıkları insanlardan annelerini aramak için cep telefonlarını isteyen Youtuberler, kalacak yerlerinin olmadığını söylemeleri üzerine vatandaşlar seferberlik ilan etti. Olan bitenin kamera kayıtlarına alındığından habersiz olan Diyarbakırlılar, 'sokakta kalan' Youtuberlerın önce karnını doyurdu ardından da evlerinin kapısını açtı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, kısa sürede milyonlara ulaştı.

Diyarbakır'da yapılan 'Evsiz ve aç birine yardım eder misin' konulu sosyal deneyde vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti. Bir alışveriş merkezinde, Konya'dan geldiğini belirten ve cep telefonuyla annesini aramak için vatandaşlardan yardım isteyen Youtuberlar Mert Karakaş ve Burak Sal, gece kalacakları akrabalarına ulaşamadıklarını ve ceplerinde de paralarının olmadığını söyledi. Telefonlarını kullanmak için izin istedikleri Diyarbakırlılar durumu öğrenince Youtuberların önce karnını doyurdu ardından da ikiliye evlerinin kapılarını açtı. Videoyu çeken Youtuberlar, "Bu sosyal deney videomuzda insanlarımızın yardımseverliğini ölçtük" yorumunda bulunurken, görüntüler sosyal medyada yüklenmesinin ardından milyonlarca kişiye ulaştı. Videoda yer alan Diyarbakırlılardan biri öğrencilik işlemlerini halletmek için kente geldiğini ve sokakta kaldığını düşündüğü Youtubera "Kardeşim biz de öğrencilik yaptık" derken, bir diğeri de akrabalara ulaşana kadar ne kadar gerekirse kendilerinde kalabileceğini belirterek, "Misafirle düzen bozulmaz, misafirle düzen oturur. Misafir ağırlamayan ev ev değildir, bu bizim kültürümüzde olan bir şey" söylemi bölge halkının misafirperverliğini gözler önüne serdi. Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleştirilen sosyal deney, vatandaşların büyük beğenisini ve alkışını aldı.

"Bu durum sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olmalı"

Deneyi gerçekleştiren Youtuberlerden Mert Karakaş, Diyarbakır'da yaptığı sosyal deneyde aldıkları tepkilerin Türkiye'ye değil dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi. Karakaş, "3 yıldır youtubedan işçilik üretiyoruz, son 8 aydır The Boss kanalına aktif içerik sağlıyoruz. Diyarbakır'a girer girmez bu samimiyeti aldık. Bismillah dedik, sonra bu sosyal deney fikri aklımıza geldi. Düşündüğümüzün fazlasını aldık. Herkes evini açtı, bizde kalın dediler, yemekler harika falan beklentimin çok üstünde oldu. Biliyordum bölge insanın yardımseverliğini, şimdi fazlasını görünce insan etkileniyor gerçekten. Şu samimiyet bence büyük konuşmayayım Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Doğu insanındaki samimiyet yardımseverlik işte evine misafir ediyor, ötesi yok yani. Bizi tanımıyor videoda da durumumuzun olmadığını, bugün dışarıda kaldığımızı bilip evine misafir ediyor. Bu başka bir olay, bence gerçekten bu kültürü gösteren bir konu. İki tane genç vardı dediler ki 'Parayı veriyorum otelde sana yer ayarlayayım nasıl istersen bir de SIM kartı veriyim iletişim kur' diye onların tepkisi çok iyiydi. O an çok duygulandım düşünsene tanımadığın birini evine alıyorsun birde yemek veriyorsun bu paylaşımcı ruh örnek olmalı, Türkiye'ye tek değil Dünyaya da örnek olmalı. Diyarbakır'a ilk gelişim, daha çok geleceğim Diyarbakır'a, bence herkesin gelip görmesi lazım. Buradaki insanlarla iletişim temas kurması lazım gezdim gördüm süper ama temas da önemli bence. Buranın yerlisiyle temas kurulması lazım o zaman diyebiliyorsun Diyarbakır'a yüz kere de bin kere de gelebilirim" dedi.

"Herkes evini açıyor bize, bu müthiş bir şey"

Deneyi gerçekleştiren diğer Youtuber Burak Sal ise, hiç tanımadığı vatandaşların kendilerine evini açtığını, misafir etmek istediklerini belirterek aldıkları tepkilerden çok mutlu olduklarını söyledi. Sal, "Diyarbakır'a gelelim bir sosyal deney çekelim dedik, halkın ne kadar yardımsever olduğunu ne kadar misafirperver olduğunu gösterelim istedik. Diyarbakır türü yapalım dedik ve geldik. Olağanüstü tepkiler var, herkes evini açıyor bize bu müthiş bir şey. Bunu başka bir yerde yakalayacağınızı düşünemiyorum. Doğu insanının farklı bir enerjisi var. İnsanlara karşı bir yardım ve misafirperverliği var, bizde bunu gösterelim dedik. Biri 'Sen gelmezsen rahatsız oluruz' dedi. Bu cümle benim için efsaneydi. Şive inanılmaz güzel çok tok bir şiveleri var insan zaten ona vuruluyor. Kahvaltıda ciğer yiyorlar bu acayip bir şey, benim midem kaldırmıyor ama ciğeri kahvaltıda yapmak ayrı bir şey. Buradan Ceylan Karavil Park AVM'ye çok teşekkür ederiz, bize desteklerinden dolayı bu videoyu Ceylan Karavil Park AVM sayesinde çektik" diye konuştu.

Kaynak: İHA