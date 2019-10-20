Diyarbakır'ın 'sosyal deney' imtihanı milyonlara ulaştı

20.10.2019 10:29

YouTuberler Mert Karakaş ve Burak Sal, Diyarbakır'da 'Evsiz ve aç birine yardım eder misiniz' konulu sosyal deneyde tanımadıkları insanlardan annelerini aramak için cep telefonlarını isteyerek, kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. Olan bitenin kamera kayıtlarına alındığından habersiz olan Diyarbakırlılar, YouTuberlerın önce karnını doyurdu, ardından da evlerinin kapısını açtı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, kısa sürede milyonlara ulaştı.



Diyarbakır'da yapılan 'Evsiz ve aç birine yardım eder misin' konulu sosyal deneyde vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti. Bir alışveriş merkezinde Konya'dan geldiğini belirten ve cep telefonuyla annesini aramak için vatandaşlardan yardım isteyen YouTuberlar Mert Karakaş ve Burak Sal, gece kalacakları akrabalarına ulaşamadıklarını ve ceplerinde de paralarının olmadığını söyledi. Telefonlarını kullanmak için izin istedikleri Diyarbakırlılar durumu öğrenince YouTuberların önce karnını doyurdu, ardından da ikiliye evlerinin kapılarını açtı. Videoyu çeken YouTuberlar "Bu sosyal deney videomuzda insanlarımızın yardımseverliğini ölçtük" derken, görüntüler sosyal medyaya yüklenmesinin ardından milyonlarca kişiye ulaştı. Videoda yer alan Diyarbakırlılardan biri öğrencilik işlemlerini halletmek için kente geldiğini söyleyerek, sokakta kaldığını düşündüğü YouTuber'a "Kardeşim biz de öğrencilik yaptık" dedi. Bir başka vatandaşın akrabalara ulaşana kadar ne kadar gerekirse kendilerinde kalabileceğini belirterek, "Misafirle düzen bozulmaz, misafirle düzen oturur. Misafir ağırlamayan ev ev değildir, bu bizim kültürümüzde olan bir şey" sözleri bölge halkının misafirperverliğini gözler önüne serdi. Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleştirilen sosyal deney, vatandaşların büyük beğenisini ve alkışını aldı.



"Bu durum sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olmalı"



Deneyi gerçekleştiren YouTuber Mert Karakaş, Diyarbakır'da yaptığı sosyal deneyde aldıkları tepkilerin Türkiye'ye değil dünyaya örnek olması gerektiğini söyledi. Karakaş, "3 yıldır Youtube'dan işçilik üretiyoruz, son 8 aydır The Boss kanalına aktif içerik sağlıyoruz. Diyarbakır'a girer girmez bu samimiyeti aldık. Bismillah dedik, sonra bu sosyal deney fikri aklımıza geldi. Düşündüğümüzün fazlasını aldık. Herkes evini açtı, bizde kalın dediler, yemekler harika falan, beklentimin çok üstünde oldu. Biliyordum bölge insanının yardımseverliğini, şimdi fazlasını görünce insan etkileniyor gerçekten. Şu samimiyet bence büyük konuşmayayım Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Doğu insanındaki samimiyet, yardımseverlik işte evine misafir ediyor, ötesi yok yani. Bizi tanımıyor, videoda da durumumuzun olmadığını, bugün dışarıda kaldığımızı bilip evine misafir ediyor. Bu başka bir olay, bence gerçekten bu kültürü gösteren bir konu. İki tane genç vardı dediler ki, 'Parayı veriyorum, otelde sana yer ayarlayayım, nasıl istersen bir de SIM kartı veriyim iletişim kur' diye, onların tepkisi çok iyiydi. O an çok duygulandım. Düşünsene tanımadığın birini evine alıyorsun, bir de yemek veriyorsun. Bu paylaşımcı ruh örnek olmalı, Türkiye'ye tek değil dünyaya da örnek olmalı. Diyarbakır'a ilk gelişim, daha çok geleceğim Diyarbakır'a. Bence herkesin gelip görmesi lazım. Buradaki insanlarla iletişim, temas kurması lazım. Gezdim gördüm süper ama temas da önemli bence. Buranın yerlisiyle temas kurulması lazım, o zaman diyebiliyorsun Diyarbakır'a yüz kere de, bin kere de gelebilirim" dedi.



"Herkes evini açıyor bize, bu müthiş bir şey"



YouTuber Burak Sal ise, hiç tanımadığı vatandaşların kendilerine evini açtığını, misafir etmek istediklerini belirterek, aldıkları tepkilerden çok mutlu olduklarını söyledi. Sal, "Diyarbakır'a gelelim bir sosyal deney çekelim dedik, halkın ne kadar yardımsever olduğunu, ne kadar misafirperver olduğunu gösterelim istedik. Diyarbakır turu yapalım dedik ve geldik. Olağanüstü tepkiler var, herkes evini açıyor bize, bu müthiş bir şey. Bunu başka bir yerde yakalayacağınızı düşünemiyorum. Doğu insanının farklı bir enerjisi var. İnsanlara karşı bir yardım ve misafirperverliği var, biz de bunu gösterelim dedik. Biri 'Sen gelmezsen rahatsız oluruz' dedi. Bu cümle benim için efsaneydi. Şive inanılmaz güzel, çok tok bir şiveleri var. İnsan zaten ona vuruluyor. Kahvaltıda ciğer yiyorlar, bu acayip bir şey. Benim midem kaldırmıyor ama ciğeri kahvaltıda yapmak ayrı bir şey. Buradan Ceylan Karavil Park AVM'ye çok teşekkür ederiz, bize desteklerinden dolayı. Bu videoyu Ceylan Karavil Park AVM sayesinde çektik" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA