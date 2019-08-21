Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı

Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı

Son dakika! Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kız isteme meselesi yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

21.08.2019 08:38
Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı

Diyarbakır Silvan'da üç ailenin fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 5 kişi ölürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı
Kaynak: AA
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