Diyarbakır'ın markası kadayıfçı Sıtkı usta, Afrika'da 6 su kuyusu açtı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın tatlı markası Kadayıfçı Sıtkı usta, Afrika ülkesi Uganda'nın Wukonu Bölgesinde Empoli köyüne su kuyularının inşası için yardımda bulundu.

Diyarbakır ve Ankara'da 1968'den beri hizmet veren Kadayıfçı Sıtkı usta, Afrika'da, 6 su kuyusunun açılmasına öncülük etti. Uganda'nın Wukonu Bölgesinde Empoli köyüne su kuyularının inşası için gerekli yardımı yapan Sıtkı usta, ilerleyen süreçte böyle projelerine yenilerini eklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Sıtkı Altunbay, konunun kendilerine iletilmesiyle ilgili makamlarla görüşülüp harekete geçtiklerini ifade ederek oğlu Süleyman Altunbay'ı görevlendirdiğini söyledi. Altunbay, su kuyuları inşasının tamamlanması kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

"Yaklaşık 10 bin Kur'an-ı Kerim'i, cami, medrese ve köy halkına sunduk"

Gerekli hazırlıkları tamamlayıp, Uganda'ya giderek, su kuyusunun inşa edileceği köye ulaştıklarını belirten Süleyman Altunbay, Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, kendilerini karşılayarak ağırladığını söyledi. Büyükelçi Güllüoğlu ve elçilik personeline teşekkür eden Altunbay, "Köy halkı bizi çok sıcak karşıladılar. Samimi ve içten, bir sevgi köprüsü oluştu aramızda. Kendi yöresel kıyafetleri ve geleneklerine uygun olarak bize karşılama merasimi düzenlediler. Yaklaşık 10 bin Kur'an-ı Kerim'i, cami, medrese ve köy halkına sunduk. Un, tatlı ve kurban etinden, köy halkına dağıttık. Her haneye, 10 kilogram olmak üzere, un dağıtımını tamamladık. Yaklaşık 10 bin çocuğa ise, kıyafet ve ayakkabı dağıttık. Sevinçleri görülmeye değerdi. Tabi onlar mutlu olunca, bizler de seviniyoruz. Kısmet olursa, bu tür çalışmalarımıza, önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bizleri, dualar ve tekbirlerle karşılayan köy halkı, yine dualar eşliğinde bizleri uğurladılar. Kardeşlik zincirine yeni halkalar eklediğimiz için çok mutluyuz. Öylesine bir duygu sağanağı yaşadık ki, inanın kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ancak bu duyguyu yaşamak lazım" dedi. - DİYARBAKIR